Rolling-Stones-Fans aus dem Landkreis Dillingen trauern um Charlie Watts

Plus Unser Autor ist mit den Rolling Stones aufgewachsen. Wie er und andere Musiker aus dem Landkreis Dillingen auf den Tod des Schlagzeugers Charlie Watts blicken – und was sie glauben, wie es mit der Band jetzt weitergeht.

Die Rolling Stones sind eine Konstante im Leben vieler Musikfans – auch für mich waren sie immer da. Sie waren einer der Gründe, warum ich begonnen habe, mich für Musik zu interessieren. Und mit dieser Band verbinde ich einige der prägnantesten Erinnerungen meines Lebens. Als ich das erste Mal „12 x 5“ hörte und völlig von den Socken war oder als ich jedes Gewinnspiel mitmachte, um sie live zu sehen, weil die Tickets mehr kosteten, als Geld auf meinem Konto war.