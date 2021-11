Landkreis Dillingen

vor 14 Min.

Schausteller im Kreis Dillingen: Was tun mit Mandeln, Popcorn und Punsch?

Plus Schon im vergangenen Jahr fielen Weihnachtsmärkte aus. Für Schausteller aus dem Landkreis Dillingen ist die neuerliche Absage nun eine weitere Katastrophe, denn sie hatten fest mit den Märkten gerechnet.

Von Christina Brummer

Alle Corona-Jahre wieder, kommt die Absage der Weihnachtsmärkte. Diese Version des berühmten Weihnachtslieds können die Menschen in der Schaustellerbranche gerade anstimmen. Zumindest zwei Jahre infolge fielen die Märkte nun aus und das geht den Betroffenen an die Substanz. Die Schausteller im Landkreis fragen sich nun, was sie mit ihrer Ware anstellen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen