Landkreis Dillingen

16:48 Uhr

So geht es bei der Dillinger Kreisjägervereinigung vielleicht weiter

Ein Jäger auf seinem Ansitz. Rund 800 Jägerinnen und Jäger sind Mitglied der Dillinger Kreisjägervereinigung. Die hat eigentlich seit einem halben Jahr keinen Vorstand. Doch wie soll man in diesen Zeiten einen neuen wählen?

Plus 800 Mitglieder hat die Dillinger Kreisjägervereinigung. Viel zu viele für eine Präsenzveranstaltung. Aber eine Briefwahl ist bereits gescheitert und der Keller des Jägerhauses steht seit Sonntag auch noch unter Wasser.

Von Cordula Homann

Es war Pech, als die Dillinger Kreisjägervereinigung zur Briefwahl aufforderte, an der zwar viele teilnahmen, – aber eben nicht die nötige Mehrheit von insgesamt 800 Mitgliedern. Anfang dieses Jahres hatten wir darüber berichtet. 380 Jägerinnen und Jäger hatten an der Briefwahl teilgenommen. Zu wenige. Über das Scheitern der Wahl informiert die Kreisjägervereinigung, die größte in Schwaben, seitdem nur auf ihrer Homepage. Wie geht es jetzt weiter?

