Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

So kommen zwei Musiker aus dem Landkreis Dillingen durch die Pandemie

Alexander Maria Möck probt derzeit hauptsächlich in seinem „Home Office“. Sein letztes Konzert fand in der Hamburger Elbphilharmonie statt.

Plus Alexander Maria Möck und Barbara Bartmann sind zwei der bekanntesten Musiker des Landkreises. Wir sprachen mit beiden darüber, wie Corona ihr Leben verändert hat.

Von Silvia Schmid

Die Musiker Alexander Maria Möck und Barbara Bartmann aus dem Landkreis Dillingen sind bekannt. Auch ihre Leben hat Corona auf den Kopf gestellt, so wie bei vielen anderen Kulturschaffenden. Im Interview verraten sie, was ihnen derzeit am meisten fehlt und worauf sie sich freuen.

