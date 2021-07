So macht der Urlaub daheim im Landkreis Dillingen Spaß

Antje Werner von der Katholischen Jugendfürsorge gibt Tipps, wie der Urlaub daheim für Kinder gelingen kann.

Viele Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Monaten viel Zeit daheim und vor Smartphone, Laptop oder Fernseher verbracht. Darum lautet der Rat von Antje Werner von der Katholischen Jugendfürsorge: „Das wertvollste Geschenk, das Eltern ihren Kindern in diesen Ferien machen können, ist ihre Aufmerksamkeit. Wirklich mit dabei zu sein – und nicht den Kindern die Federballschläger in die Hand zu drücken und zu sagen spielt mal.“

Noch besser sei es, raus in die Natur zu gehen. „Denn elementare Erfahrungen machen viele Kinder heute überhaupt nicht mehr“, so Werner. „Bei einem Sommerregen nass bis auf die Haut zu werden oder mit den nackten Füßen im Matsch zu stehen – das sind wirklich Kindheitserlebnisse, die mehr Spaß machen als so mancher Freizeitpark.“

Schon mal an eine Entdeckungstour durch Dillingen gedacht?

Die KJF-Erziehungsberaterin hat noch weitere Ideen:

Was hat Ihnen selbst als Kind Spaß gemacht? Eltern können ihren Kindern davon erzählen und etwas Ähnliches unternehmen. Mit einem persönlichen Bezug fällt es vielen Erwachsenen leichter, sich auf die Unternehmung einzulassen.

Ab in den Wald: Durchspaziert sind viele während der Pandemie bestimmt, aber jetzt heißt es: länger bleiben. Einen schönen Platz suchen, Picknick-Decke ausbreiten und entdecken. Weitere Ideen: Mikado mit gesammelten Hölzchen spielen, Weitwurf mit Tannenzapfen veranstalten, auf Bäume klettern, eine Matsch-Rutschbahn oder eine Hütte aus Zweigen bauen, ein Mandala aus Natur-Materialien legen.

Das Feuer ist das Element, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen fasziniert und begeistert. Erkundigen Sie sich, wo es in Ihrem Ort erlaubt ist, offenes Feuer zu machen, und backen Sie zum Beispiel mit anderen Familien Stockbrot aus Hefeteig am Lagerfeuer.

In der Stadt auf Entdeckungstour gehen – und zwar einmal anders: Ein großes Stück Pappe mit doppelseitigem Klebeband bekleben, damit losziehen und Fundstücke in möglichst vielen unterschiedlichen Farben sammeln, die auf das Stück Pappe geklebt werden.

Im Tierheim kann man einen Hund zum Gassi gehen ausleihen

Eine Foto-Rallye: Ein Erwachsener geht voraus und fotografiert mit dem Handy besonders markante Dinge oder Orte. Anschließend ziehen die Jugendlichen los und müssen den Ort auf dem ersten Foto finden und ebenfalls fotografieren. Wenn sie ihre Aufnahme an den Erwachsenen geschickt haben, erhalten sie das Foto zur nächsten Station. Alternative: Die Kinder sollen mit ihren Handys Fotos von bestimmten Dingen machen, etwa jede Zahl von 1 bis 30 in der Stadt finden.

Interviewen Kinder ihre Großeltern oder ältere Nachbarn dazu, welche Spiele diese in ihrer Kindheit gespielt haben, finden sich mit Sicherheit Ideen gegen Langeweile. Auch im Internet findet man viele Anregungen.

Einen Hund aus dem Tierheim Gassi führen: Das ist eine tolle, kostenlose Erfahrung, vor allem für Kinder, die kein Haustier haben. Die Eltern sollten sich telefonisch beim örtlichen Tierheim erkundigen, welche Regeln vor Ort gelten.

Auch in den Ferien hilft das KJF-Erziehungsberatungsteam bei Problemen im Familienleben und bei Fragen zu Erziehungsthemen. Es unterliegt der Schweigepflicht. Die KJF-Beratungsstelle bietet neben persönlichen Gesprächen auch kostenlose Telefonberatungen sowie Videoberatungen oder -konferenzen. Kontakt unter Telefon 09071/770390 oder per E-Mail an eb.dillingen@kjf-kjh.de. Weitere Informationen gibt es unter kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung. Eine anonyme Onlineberatung ist unter caritas.de/onlineberatung möglich. (pm)