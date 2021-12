So soll es im Kreis Dillingen mit dem Impfen vorangehen

Das Landratsamt hat angekündigt, die Impfmöglichkeiten im Landkreis Dillingen aufzustocken. Was das für bereits bestehende und neue Termine bedeutet. Ein Überblick.

Der Ansturm auf Impftermine war in den vergangenen Wochen im Kreis Dillingen groß. Das Landratsamt will nun nachsteuern und zusätzliche Kapazitäten schaffen. Das teilte das Amt am Mittwoch mit. Künftig sollen im Landkreis insgesamt bis zu 1000 Impfungen pro Tag verabreicht werden. „Wir berücksichtigen mit der künftigen Kapazität vor allem auch die bekannt niedrigere Arztdichte im Landkreis und die derzeitige Situation im Bereich der niedergelassenen Haus- und Fachärzte“, betont Landrat Leo Schrell. Das ist nun geplant:

Mobile Stationen werden zu festen Standorten

Zum 1. Dezember wurden die Impfkapazitäten in der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen auf 200 Impfungen pro Tag aufgestockt. Zuvor waren dort etwa 100 Impfungen täglich verabreicht worden. Ab 7. Dezember soll auch sonntags geimpft werden. Das ist laut Pressesprecher Peter Hurler gesichert.

Hinzu kommen zwei weitere feste Impfstandorte: die Brenzhalle in Gundelfingen (ab 7. Dezember) und die Riedblickhalle in Buttenwiesen (ab 14. Dezember). An beiden Standorten wird zunächst eine Kapazität von ebenfalls jeweils 200 Impfungen pro Tag bei einer Sieben-Tage-Woche geschaffen. Die Kapazitäten sollen in Gundelfingen und Buttenwiesen noch im Dezember auf jeweils 300 Impfungen pro Tag aufgestockt werden.

Was passiert mit bereits vereinbarten Impfterminen?

Unabhängig von den drei neuen Dauerstandorten gibt es noch Termine, die bereits für die mobilen Stationen im ganzen Landkreis vereinbart wurden. „Die bleiben bestehen“, betont Hurler. So werden in der KW 49 von Dienstag bis Samstag in Höchstädt, in der KW 51 von Dienstag bis Donnerstag in Syrgenstein, in der KW 1 von Dienstag bis Samstag in Bissingen, in der KW 2 von Dienstag bis Freitag in Lauingen, in der KW 4 von Dienstag bis Samstag in Holzheim und in der KW 5 von Dienstag bis Samstag nochmals in Höchstädt in der Regel von 12 bis 17 Uhr Impftermine angeboten.

Wie kann man sich zum Impfen anmelden?

Aus organisatorischen Gründen ist eine telefonische Terminvereinbarung grundsätzlich nicht möglich.

Weiterhin gilt: Die Impforte sollten nur in Ausnahmefällen spontan ohne vorherige Terminbuchung aufgesucht werden. Anmelden kann man sich online unter impfzentren.bayern/citizen. Sollte es mit der Online-Registrierung Probleme geben, kann man im Impfzentrum anrufen. Dieses ist von Dienstag bis Samstag jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr unter der Telefonnummer 08272/9938740 oder per E-Mail (info.izDillingen@ecolog-international.com) erreichbar.

Was kann man tun, wenn man sich online nicht anmelden kann?

Für Personen, denen eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Hierbei wird über 70-Jährigen sowie systemrelevanten Personen grundsätzlich Vorrang gewährt.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es bei Impfwilligen ohne vorherige Terminvereinbarung zu längeren Wartezeiten kommen kann, oder sie, falls es die Lage vor Ort erfordert, auch auf einen anderen Tag verwiesen werden müssen.

Wann werden die neuen Termine eingestellt?

Das Impfzentrum wird – orientiert am schrittweisen Ausbau der Kapazitäten – sukzessive neue Termine zur Buchung freischalten. „Wir wollen aber nur Termine anbieten, die wir auch sicher halten können“, sagt Hurler.

Deshalb wird es noch diese Woche möglich sein, entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission unabhängig vom Alter Impftermine für die nächsten Wochen zu buchen. Alle notwendigen Impfstoffe sind laut Landratsamt derzeit vorrätig.

Gibt es genug Personal für die Impfungen?

Mehr Impfungen bedeuten auch mehr Personal. Doch das ist im Oktober reduziert worden, als die Kapazitäten des Impfzentrums heruntergefahren wurden.

Das Landratsamt sieht sich angesichts der Kritik an der Impforganisation als falschen Ansprechpartner. Die Strategie der bayerischen Staatsregierung habe seit dem Zeitpunkt, da die Hausärzte anfingen zu impfen, darin bestanden und bestehe auch weiterhin darin, dass die Hausärztinnen und Hausärzte maßgeblich die Impfkampagne tragen und die Impfzentren nur unterstützend wirken sollten. Doch für den Kreis Dillingen und seine Hausarztproblematik sei klar gewesen, dass das so nicht funktioniert, so Hurler. Nun müsse wieder Personal reaktiviert werden.

Das Landratsamt bittet daher nun Fachkräfte wie Impfärztinnen und Impfärzte oder anderes qualifiziertes medizinisches Personal, sich beim Impfzentrumsbetreiber Ecocare zu melden (E-Mail: bewerbung.ecocare@ecolog-international.com). „Wir versuchen auch, gezielt Ärzte im Ruhestand anzuschreiben“, sagt Hurler. „Wir versuchen wirklich alles.“

Was brauche ich beim Impftermin?

Um eine schnelle Abwicklung zu gewährleisten, weist das Landratsamt darauf hin, Aufklärungsbögen und Formulare zur Impfung mitzubringen. Diese finden sich unter landkreis-dillingen.de/formulare-zur-corona-impfung. (mit pm)