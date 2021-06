So viele Gartenvögel sind im Kreis Dillingen gezählt worden

Immer mehr Menschen beteiligen sich an der Aktion des Landesbunds für Vogelschutz – finden sie aber auch mehr Tiere? Und welche?

Die Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ von LBV und seinem Partner NABU wurde auch im Landkreis Dillingen wieder sehr gut angenommen. In 136 Gärten wurden laut Pressemitteilung 4665 Vögel entdeckt. Haus- und Feldsperling sind wieder die häufigsten Vogelarten in unseren heimischen Gärten, gefolgt von Amsel, Star und Kohlmeise.

Jeder kann in seinem Garten für Artenvielfalt sorgen

Das Team der LBV-Kreisgruppe sieht jedoch mit Sorge, dass die Vögel im Gegensatz zu den steigenden Teilnehmerzahlen in Zahl und Vielfalt abgenommen haben. Hoffnung geben den Vogelschützern jedoch naturnahe Gärten. „Dies zeige die Auswertung der eingegangenen Daten“, so Anne Vogel, Vorsitzende der Dillinger Kreisgruppe. „Wo es naturnahe Strukturen gibt, kommen auch viele verschiedene Vögel vor“.

So klappt es mit vielen Vögeln im eigenen Garten

Schon lange macht der Naturschutzverband LBV darauf aufmerksam, dass der Rückgang der Vielfalt und der Anzahl der Vögel in der Feldflur auch auf den Verlust von Strukturen wie Hecken und Säume zurückzuführen ist. Dasselbe gilt auch für unsere Gärten, wie die Meldungen und Angaben zur Stunde der Gartenvögel dieses Jahr klar zeigen.

Wer bereits eine Futterstelle früher einrichtet, macht aber nichts falsch. Dann wissen die Vögel bereits, wo sie willkommen sind. Wer noch kein Vogel-Restaurant installiert hat, sollte besser eine Futtersäule aufhängen, anstatt ein Futterhäuschen aufzustellen. Das hat in erster Linie hygienische Gründe, denn in einem Futterhäuschen sitzen die Tiere direkt im Futter, während sie an einer Futtersäule von außen die Körner herauspicken. Futtersäulen sind vor allem bei Grünfink, Spatz und Kleiber beliebt. Amseln und Buchfinken warten lieber darauf, dass etwas aus der Futtersäule zu Boden fällt

Hygiene Um zu verhindern, dass sich in einem Futterhäuschen Krankheiten übertragen, sollte dieses regelmäßig mit heißem Wasser ausgewaschen werden.

Futterwahl Bei der Wahl der Körner sollte in erster Linie auf Qualität geachtet werden. Billigware sei häufig mit Abfall, Fett, Sand, Füllstoffen oder Getreide gestreckt. Wichtig sind Komponenten wie Sonnenblumenkerne, die sehr energiereich sind oder ein Fettblock für Spechte. Auch eine Wasserstelle ist sinnvoll. Tabu sind Essensreste, die unter anderem zu salzig sind.

Ganzjahresfütterung Die wird von den Vögeln unterschiedlich angenommen. Manche kommen besonders gerne im Sommer. Grundsätzlich sehen Naturschützer die Vogelfütterung viel weniger dogmatisch als früher. Man muss nicht warten bis Schnee liegt, man darf auch das ganze Jahr füttern, die Vögel nutzen es so, wie es ihnen guttut.

Nutzen Am Wichtigsten ist immer noch der vogelfreundliche Garten mit heimischen Beerensträuchern, Disteln und Sonnenblumen, deren Samen stehen bleiben und mit in Teilbereichen „unordentlichen“ Laubhaufen. Ein wichtiger Aspekt am Vogelfüttern hingegen ist die eigene Freude oder die der Kinder, wenn man die bunte Vogelschar direkt vor dem Fenster beobachten darf und somit unmittelbar Kontakt zur Natur hat.

Die Tipps gab Martin Trapp, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz der Kreisgruppe Augsburg (LBV).

Teilnehmende, die Hecken, Bäume, Totholz, einen Teich, Sträucher mit Beeren oder Wildkräuter in ihrem Garten anbieten, erfreuen sich an zahlreichen und sehr vielfältigen Vögeln. Diese Strukturen sind Nahrung und Rückzugsort vieler Insekten, die Amseln, Meisen und Finken als Nahrung, vor allem auch zur Aufzucht ihrer Jungen, brauchen.

Der LBV im Kreis Dillingen sieht die Schuld nicht nur bei der Landwirtschaft

Aus Sicht der LBV-Kreisgruppe senden die Ergebnisse der Mitmachaktion eine klare Botschaft: „Nicht nur in der Landwirtschaft brauchen wir ein Umdenken zu naturverträglicher Bewirtschaftung, auch im Garten vor der Haustür können wir alle einen Beitrag leisten.“

Wer den gefiederten Flugkünstlern helfen will, muss dafür sorgen, dass der Garten reich an Insekten ist. Und das erreiche man durch ein vielfältiges Angebot heimischer Laubgehölze, wilder Ecken, in denen auch mal Brennnesseln wachsen dürfen, und selbstverständlich durch den Verzicht auf Gift im Garten, so die LBV-Fachleute.

Im Internet stehen die detaillierten Ergebnisse auf Bundes-, Landes- und Landkreisebene auf www.lvb.de (pm)

