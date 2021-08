So wirkt sich Corona auf die Sterblichkeit im Landkreis Dillingen aus

Plus Nun liegen Zahlen für die vergangenen fünf Jahre vor – auch für den Kreis Dillingen. Deutlich zu sehen sind in unserer Graphik die Auswirkungen des Corona-Virus und der Lockdowns.

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die Sterbezahlen in Bayern zusammengestellt. Eine Auswertung aktueller vorläufiger Daten zeigt, dass sich die Zahl der Verstorbenen im Freistaat im Juni 2021 insgesamt auf einem ähnlichen Niveau bewegte wie in den Jahren 2016 bis 2019.