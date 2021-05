Landkreis Dillingen

Spiele-Idee gegen den Corona-Trott: Werfen wie die Wikinger

Plus Bewegung an der frischen Luft ist wichtig und macht Spaß – mit den richtigen Spielen. Wir stellen in unserer Serie einen Tipp des Jugendcafés Lauingen vor.

Von Christina Brummer

Sabine Kettler und ihr Team vom Jugendcafé Lauingen haben noch einen weiteren Tipp für ein tolles Draußenspiel: Wikingerschach, auch Kubb genannt. Ziel ist es, in zwei Teams zuerst die gegnerischen Figuren und dann den König zu schlagen. Entstanden sein soll das Spiel zwar in Frankreich, soll aber in Schweden bei den Wikingern gespielt worden sein.

