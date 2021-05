Spieletipp am Wochenende: Wie wär’s mit Waldmikado?

Bewegung an der frischen Luft ist wichtig und macht Spaß – mit den richtigen Spielen. Wir stellen in unserer Serie heute den Tipp einer Lauingerin vor.

Wir haben vor kurzem die Leser dazu aufgerufen, uns Spielideen für Draußen zu schicken, die noch in den Kindheitserinnerungen verankert sind. Karin Brenner aus Lauingen hat uns ihren Tipp geschickt: Waldmikado oder auch Gartenmikado. „Das Spiel stammt zwar nicht aus der Erinnerung, aber es ist eins, das ich erst mit meinen Enkeln gespielt habe.“

So wird Waldmikado gespielt

Bei einem Ausflug in den Wald kann man nicht nur viel Spaß und Action erleben, sondern auch in der natürlichen Umgebung zur Ruhe kommen, schreibt Brenner. Zuerst werden Naturmaterialien gesammelt, das geht etwa auf einem Spaziergang oder im heimischen Garten.

Möglich ist alles, was man in der Natur so findet, also Blätter, Zweige, Schneckenhäuser und ähnliches. Damit auch kleine Kinderhände viele Punkte sammeln können, dürfen auch Steine, Eicheln oder Nüsse dazu geben werden, die lassen sich von kleinen Händen gut unter den Ästen ohne wackeln herausziehen. Wie beim normalen Mikado auch, geht es beim Waldmikado darum, die einzelnen Gegenstände möglichst ohne Wackeln vom Haufen zu trennen.

Natur entdecken mit Spaß

Der erste Spieler versucht, Gegenstände aus dem Haufen zu entfernen. Er darf so lange sammeln, wie sich kein Gegenstand bewegt. Wackelt etwas, darf er diesen noch nehmen, dann kommt der nächste an die Reihe. Derjenige, der die meisten Teile hat, hat gewonnen. Wer Lust hat, nimmt seine Naturmaterialien mit nach Hause und knotet sie mit einer Schnur aneinander. Das ergibt eine hübsche Deko.

Schicken Sie uns Ihre Spiele-Ideen, egal, ob für kleine oder größere Kinder! Schreiben Sie uns Spielregeln und Spielablauf und schicken Sie auch gern ein Bild von Ihrer Familie, wie Sie das Spiel zusammen spielen. Die richtige E-Mail: redaktion@donau-zeitung.de (Bildgröße mindestens 1 MB)

