Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Statistik: So wirkt sich Corona auf die Sterblichkeit im Kreis Dillingen aus

Plus Mittlerweile liegen die Sterbefallzahlen für den Kreis Dillingen bis September 2021 vor. Was sich aus den Zahlen lesen lässt und was nicht.

Von Cordula Homann und Dominik Bunk und Christina Brummer

Das Bayerische Landesamt für Statistik (LfS) hat die Sterbezahlen in Bayern und für den Landkreis Dillingen veröffentlicht. Im Jahr 2020 starben in Bayern 143.367 Menschen. Das entspricht einer Zunahme von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Etwa neun von zehn der an Covid-19 verstorbenen Frauen und Männer waren 70 Jahre oder älter. Der Anteil derer, die im Jahr 2020 nachweislich an Covid-19 verstarben, liegt bei fünf Prozent. Im Kreis Dillingen sind im vergangenen Jahr 80 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das entspricht einem Anteil von rund sieben Prozent. In diesem Jahr sind es bislang 41 Bürgerinnen und Bürger.

