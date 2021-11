Sucht bekommt immer neue Gesichter - auch im Kreis Dillingen

Plus Die Suchtfachambulanz Dillingen betreibt im Gebäude des Wertinger Jugendzentrums eine Außenstelle – auch, weil die Zusamstadt schwer ohne Auto erreichbar ist. Noch ist unklar, was nach Corona noch alles ans Tageslicht kommt

Was genau die Coronapandemie mit dem Suchtverhalten der Menschen im Landkreis Dillingen gemacht hat, das können Sabine Schmidt und Renate Hausmann noch nicht einschätzen. „Wir bekommen das immer erst mit Verzögerung mit“, sagt die Suchttherapeutin Schmidt. Beide Frauen arbeiten bei der Suchtfachambulanz Dillingen. Mittlerweile ist auch das Angebot für Wertingen ausgeweitet worden: Einen Tag in der Woche, immer dienstags, empfangen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Suchtfachambulanz jetzt diejenigen, die ein Problem mit Sucht empfinden und deshalb Hilfe suchen. Nicht nur für sich selbst, wohlgemerkt – auch, wenn ein Suchtproblem bei Angehörigen festgestellt wird. „Wir sind ein Beratungsangebot“, sagt Schmidt. Es braucht nur einen Termin.