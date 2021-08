Tausende Euro Schaden: Im Landkreis Dillingen kracht es mehrfach

Die Polizei meldet drei Unfälle. Jedes Mal hat es ordentlich gekracht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gleich drei Unfälle, die sich am Dienstag im Landkreis Dillingen ereignet haben, meldet die Polizei Dillingen in ihrem Bericht. Einer ist zwischen 6 und 12.15 Uhr in Gundelfingen passiert. In der Hauptstraße ist ein geparkter Daimler Benz Sprinter im Bereich der linken Stoßstange, am Kotflügel und am Außenspiegel angefahren worden. Das Fahrzeug war in einem Hinterhof auf Höhe der zehner Hausnummern abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Möglicherweise wurde das Fahrzeug von einem Paketlieferdienstfahrzeug angefahren. Diesbezüglich werden weitere Ermittlungen geführt.

24-Jähriger übersieht ein anderes Auto

Zu einem Auffahrunfall kam es gegen 12.30 Uhr an der Einmündung der Rudolf-Diesel-Straße in die Einsteinstraße in Dillingen. Dabei übersah ein 24-jähriger Autofahrer einen vor ihm abbremsenden Skoda und prallte auf das Heck. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 66-jährige Pkwfahrerin vom Oberen Schanzweg rückwärts in die Brüderstraße Lauingen einbiegen. Dabei übersah sie ein anderes Auto, das verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich halten musste. Es entstand ein Schaden von rund 2300 Euro.

Autofahrer gerät auf Gegenspur

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 19.45 Uhr auf der Staatsstraße 2030 zwischen Dillingen und Kicklingen. Hierbei kam ein 19-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. (pol)