Trickbetrug: Dillingerin hebt 10.000 Euro von ihrem Konto ab

Am Sonntagabend ruft ein falscher Polizist bei einer Frau aus Dillingen an und erzählt ihr eine wilde Geschichte. Daraufhin geht die Frau tatsächlich zur Bank, um 10.000 Euro abzuheben und zu übergeben.

Eine Frau aus Dillingen ist am Sonntagabend von einem falschen Polizeibeamten angerufen worden. Der erzählte ihr, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und auch ihr Geld auf dem Konto nicht mehr sicher wäre.

Sie wurde daher aufgefordert, einen Betrag von fast 10.000 Euro auf ein sicheres Konto zu transferieren. Als die Dillingerin am Montag den Betrag von ihrem Konto überweisen wollte, fiel dies einer aufmerksamen Mitarbeiterin auf, welche die Überweisung stoppen konnte.

Die echte Polizei konnte die Frau aus Dillingen gerade noch aufhalten

Die Dillingerin hob daraufhin den Betrag in bar von ihrem Konto ab und verließ die Bank. Durch die mittlerweile hinzugerufene Polizeistreife konnte die Dillingerin schließlich noch rechtzeitig angetroffen werden, bevor das Geld in die Hände der Betrüger gelangen konnte. Das Geld wurde daraufhin wieder in ihrem Beisein auf ihr Konto eingezahlt.

Tricks beim Handel im Internet

Zwei Personen aus dem Landkreis Dillingen sind dagegen beim Internetkauf betrogen worden: Ein Höchstädter hatte Mitte September über ein Online-Kleinanzeigenportal ein Teleobjektiv für eine Kamera gekauft.

Er überwies per Echtzeitüberweisung einen Betrag von 610 Euro auf ein Konto einer Berliner Onlinebank. Die Ware erhielt der Höchstädter jedoch nie, auch das Geld konnte nicht zurückgeholt werden. Der Anbieter ist nun nicht mehr erreichbar.

Eine Frau aus Wertingen kaufte im Internet am Sonntag einen Fön und überwies dafür 300 Euro auf eine Berliner Onlinebank. Kurz nach dem Abschluss des Kaufes erhielt die Geschädigte eine Warnmeldung, dass sie einem Betrüger aufgesessen war. Der Anbieter war danach nicht mehr zu erreichen, auch das Geld ist nun weg.

Aislingerin wollte ein Trampolin verkaufen

Eine Aislinger hat am Sonntag ein Trampolin im Internet zum Verkauf angeboten. Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, meldete sich daraufhin ein unbekannter Interessent. Dieser wollte das Trampolin über einen Paketservicedienst abholen lassen und forderte daraufhin die Geschädigte auf, vorab 100 Euro per Online-Gutscheinen zu kaufen und die Daten zu übermitteln. Die Aislingerin fiel nicht auf den Betrugsversuch herein, so dass kein Schaden entstand.

Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de (pol)