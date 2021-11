Über 100 Neuinfektionen: Inzidenz im Kreis Dillingen bleibt hoch

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen ist wieder gestiegen. Zwei Todesfälle gab es in den letzten zwei Tagen. Die aktuelle Lage.

Die Inzidenz im Landkreis Dillingen schnellt Tag für Tag in die Höhe. Am Donnerstag lag die Inzidenz wieder bei 372,5. Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Am Donnerstag, 4. November, meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis Dillingen 362 Fälle in den vergangenen sieben Tagen. Am Donnerstag, 4. November wurden 102 Neuinfektionen gemeldet.

So hoch war die Inzidenz seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund eineinhalb Jahren im Landkreis Dillingen noch nie. Sie übertrifft auch die der angrenzenden Landkreise: Heidenheim: 284,6; Donau-Ries-Kreis: 248,7; Landkreis Augsburg: 295,8 und Stadt Augsburg: 213,3. Und Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Gesundheitsamtes, glaubt auch nicht an eine schnelle Besserung: „Ich kann keine Hoffnung machen. Die Fälle verdoppeln sich teils täglich.“ Auch aus den Kliniken im Kreis kommt nun ein Hilferuf. Der Chefarzt der Dillinger Kreisklinik Wolfgang Geisser findet deutliche Worte: "Aus mir nicht verständlichen Gründen wird viel zu spät reagiert. Der Covid explodiert. Die bayerische Ampel funktioniert nicht."

Geimpft, ungeimpft oder genesen

Die Situation ist laut Gesundheitsamt so prekär, dass es auch mit der Nachverfolgung der Kontakte von öffentlicher Seite aus kaum bis nicht machbar ist. „Das ist die vierte Welle. Die hohen Zahlen kommen durch das erwartbare, exponentielle Wachstum“, so Kastner weiter.

Eine Person stecke ein bis zwei andere Personen im Schnitt an. „Aber die Inzidenz interessiert doch kaum einen mehr, die Leute rennen überall rum“, sagt die Leiterin. Sie appelliert eindringlich, dass weiter Maske getragen und Abstand gehalten werden müsse. Sie spricht von einer unkontrollierten Situation im Kreis Dillingen, da auch geimpfte ungeimpfte Personen anstecken – und andersrum. „Die Leute wollen keinen Lockdown mehr. Aber dann muss jeder Einzelne auf sein Verhalten achten, dann brauchen wir auch keinen Lockdown.“

Mobiles Impfteam ist unterwegs

Aufgrund der Neustrukturierung werden die Dienstleistungen der Firma Ecolog, die das Impfzentrum des Landkreises im staatlichen Auftrag betreibt, deshalb künftig wie folgt zur Verfügung stehen:

Seit 1. November 2021 werden Impfungen in Wertingen „nur“ noch jeden Samstag von 9.30 bis 15.30 Uhr im Rotkreuz-Haus (Pestalozzistraße 5) gegenüber der Dreifachturnhalle angeboten. Dort sind Erst- und Auffrischimpfungen dann nur noch nach vorheriger Registrierung und Terminbuchung in der Bayerischen Impfsoftware (BayIMCO), https://impfzentren.bayern/citizen/ möglich.

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich nach wie vor aus. Die absolute Zahl seit Ausbruch der Pandemie lag am Donnerstag, 4. November bei 984 Delta-Fällen. Die Zahl der Toten im Kreis Dillingen, die an oder mit Corona gestorben sind, ist ebenfalls gestiegen. Am Mittwoch und am Donnerstag wurde jeweils ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind im Kreis seit Beginn der Pandemie 138 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Das seit 1. Oktober zusätzliche Impfangebot, sich von Dienstag bis Freitag aufgrund der niedrigen Arztdichte im Landkreis Dillingen durch mobile Impfteams der Firma Ecolog an jeweils wechselnden Standorten im Landkreis Dillingen impfen lassen zu können, wird fortgeführt und um den Samstag erweitert, soweit dies vor Ort möglich ist. Wann und wo in den verschiedenen Gemeindebereichen Impfungen jede Woche möglich sind, kann der Internetseite www.landkreis-dillingen.de/corona-impfung entnommen werden. Ebenso werden die Impfmöglichkeiten täglich auf den Serviceseiten der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung veröffentlicht.

Auch im Dillinger Kaufland kann man sich weiterhin impfen lassen

In den Gemeindebereichen und bei niedrigschwelligen Impfangeboten besteht die Möglichkeit, sich zu den angegebenen Zeiten ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen zu können. Speziell im Kaufland Dillingen sind noch bis zum 22. November – jeweils Dienstag bis Samstag von 12 bis 17 Uhr – Impfungen möglich. Hierfür ist lediglich ein Personalausweis erforderlich, der Impfpass sollte nach Möglichkeit mitgebracht werden. Fragen rund um das Impfangebot im Landkreis Dillingen beantwortet die Verwaltung des Impfzentrums von Dienstag bis Samstag jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr unter Telefon 08272/9938740 und per E-Mail (info.izDillingen@ecolog-international.com).

So viele Intensivbetten sind im Landkreis und drumherum derzeit frei

Von insgesamt 13 Intensivbetten im Landkreis Dillingen sind derzeit zehn belegt. Darunter sind fünf Corona-Patienten oder -Patientiennen, zwei davon müssen invasiv beatmet werden.

So sieht die Bettenbelegung in den umliegenden Landkreisen aus:

Landkreis Heidenheim : ein Intensivbett frei, acht schwere Corona-Fälle.

: ein Intensivbett frei, acht schwere Corona-Fälle. Landkreis Augsburg : drei Betten frei, zwei schwere Corona-Fälle.

: drei Betten frei, zwei schwere Corona-Fälle. Landkreis Donau-Ries : zwei Betten frei, sieben schwere Corona-Fälle, davon werden zwei beatmet.

: zwei Betten frei, sieben schwere Corona-Fälle, davon werden zwei beatmet. Landkreis Günzburg : sieben Betten frei, drei schwere Corona-Fälle, einer wird beatmet

: sieben Betten frei, drei schwere Corona-Fälle, einer wird beatmet Stadt Augsburg : fünf freie Betten, 20 schwere Corona-Fälle, davon werden 11 beatmet.

Eine deutschlandweite Übersicht findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Das sagt Bayerns Gesundheitsminister zu der Situation

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat zum Beginn der Herbstferien in einer Pressemitteilung zu besonderer Vorsicht zum Schutz vor Corona-Infektionen aufgerufen.

Holetschek betonte am Sonntag: „Die Zahlen steigen leider viel zu schnell. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt in Bayern inzwischen über 230, bei den Hospitalisierungen liegt die Inzidenz bei rund 3,7. Übersetzt heißt das, dass innerhalb von sieben Tagen mehr als 480 Menschen mit einer Corona-Infektion neu in Krankenhäusern aufgenommen wurden.“

Der Minister erklärte: „Wir werden für Corona-Hotspots, in denen sich die Lage in den Krankenhäusern zuspitzt, am Mittwoch im Kabinett weitere Maßnahmen diskutieren. Wir werden auch über eine bayernweite Maskenpflicht im Unterricht sprechen.

Grundsätzlich müssen wir in den kommenden Wochen vor allem Schulen und Krankenhäusern die allergrößte Aufmerksamkeit widmen." Dazu sei man etwa mit den Landkreisen und Krankenhäusern im regelmäßigen Austausch. Wichtig sei vor allem, dass auch auf regionale Entwicklungen reagiert werden könnte. (mit pm)