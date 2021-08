Landkreis Dillingen

08:20 Uhr

Umfrage in Dillingen: Was halten Sie vom Wegfall der FFP-2-Maskenpflicht?

Die FFP-2-Maskenpflicht soll in Bayern bald wegfallen. Viele Menschen haben sich an die Masken inzwischen gewöhnt.

Plus Ministerpräsident Markus Söder will die FFP-2-Maskenpflicht abschaffen. Wir haben uns in Dillingen umgehört, was Passanten davon halten.

Von Dominik Bunk

Die FFP-2-Maske gehört in Bayern mittlerweile zum Alltag, wie der morgendliche Kaffee oder der Weg in die Arbeit. Wer einkaufen geht, sich die Haare schneiden lässt oder sich mit ein paar Freunden zum Essen trifft, der trägt FFP-2 im Gesicht. Diese Masken schützen nicht nur Fremde, sondern auch den Träger besser als die blauen OP-Masken. Ministerpräsident Markus Söder will diese Woche allerdings zurückrudern: OP-Masken sollen, wie in anderen Bundesländern auch, wieder ausreichen. Wir haben uns in Dillingen umgehört, was die Leute von diesem Plan halten.

