Umweltminister Glauber: „Polder-Kette an der Donau kommt“

Man hat die Donau kanalisiert und in ein künstliches Bett gedrängt, von natürlichen Überlaufflächen wie Auwälder abgeschnitten. Nun versucht man mit technischen Mitteln dies irgendwie auszugleichen. Was ist z.B. mit dem ganzen Schlamm der in die Polder geschwemmt wird und sich setzt ? Niemand kann sagen was da alles mit kommt und wenn die Fläche dann abtrocknet baut man Lebensmittel oder Futtermittel an. Aber unsere Politiker sagen ja das das alles nicht so schlimm ist. Wer beim Bürgerdialog damals in Dillingen dabei war, kann sich bestimmt noch an die wässrigen Aussagen des Wasserwirtschaftsamtes und der damaligen U.M. Scharf erinnern. Einzige Antwort wegen steigendem Grundwasser und der Gefahr für Anlieger : dann installieren wir Pumpen die das Grundwasser wieder in den Polder pumpen. Gott sei Dank bekommen wir hier hoffentlich keinen.

Das Nächste ist : alle reden nur über den Klimawandel der sicherlich seinen Teil dazu beiträgt. Aber was ist mit der Flächenversiegelung ? Alleine wenn ich mir das in Dillingen ansehe, kleinste Flächen werden zu gebaut, siehe unten ehemaliger Benkel, Garten weg, Regens

Wagner, das neue Verwaltungsgebäude, Garten weg, Donaustraße ehemalige Landwirtschaft Weng, Garten weg, die Liste könnte man noch um einiges verlängern mit schon fertigen und geplanten Projekten. Hier könnte man schneller reagieren wenn man dem Regen auch Flächen zum versickern gibt. Wenn eben Starkregen nur noch auf Teer und Beton kommt und alles in die bestehenden Kanäle läuft werden die auch irgendwann zu klein und dann erwischt es uns auch.

Antworten Melden Permalink