Unfälle: Mehrere Verletzte müssen ins Dillinger Krankenhaus

Bei Unfällen in Steinheim, bei Höchstädt und Obermedlingen sind am Sonntag mehrere Verkehrsteilnehmer verletzt worden.

Eine 21-Jährige war am Sonntag um 14.15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Deisenhofener Straße in Steinheim ortsauswärts unterwegs. Dann wollte sie laut Polizei nach links in die Doktor-Franz-Schuster-Straße abbiegen. Dort kollidierte sie mit dem Wagen eines 21-Jährigen. Die Autofahrerin musste nach dem Unfall mit leichten Verletzungen ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Ihr Beifahrer begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. Die Feuerwehr Steinheim sicherte mit acht Feuerwehrleuten die Unfallstelle ab übernahm das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe.

In Höchstädt stürzt ein junger Mopedfahrer und muss ins Krankenhaus

Nur wenige Minuten später ereignete sich der nächste Unfall: Um 15.10 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Moped auf der Staatsstraße 2033 bei Höchstädt in Richtung Binswangen unterwegs. Nachdem er zu spät erkannte, dass eine vorausfahrende 50-jährige BMW-Fahrerin nach rechts in einen geteerten Weg abbiegen wollte und sie, ebenso wie ein hinter ihr fahrender 20-jähriger Quad-Fahrer, abgebremst hatte, versuchte er, um ein Auffahren zu vermeiden, nach rechts auszuweichen.

Der 20-Jährige fuhr mit seinem Moped an den vorausfahrenden Fahrzeugen rechts vorbei und touchierte den Wagen der 50-Jährigen. Dabei fiel der junge Mann auf dei Straße und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. An seinem Leichtkraftrad und am Wagen der 50-Jährigen entstand insgesamt ein Schaden von annähernd 8.000 Euro. Vor Ort regelte die Feuerwehr Höchstädt mit elf Einsatzkräften den Verkehr auf der für etwa ein halbe Stunde einseitig gesperrten Staatsstraße.

30-Jähriger muss nach Unfall bei Obermedlingen ins Krankenhaus

Bereits am Sonntagvormittag war ein 30-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße DLG 29 bei Obermedlingen verletzt worden. Der 30-Jährige war auf der Kreisstraße aus Richtung Sachsenhausen unterwegs.

Eine entgegenkommende 31-jährige Autofahrerin wollte kurz vor dem dortigen Waldstück nach links in einen Teerweg abbiegen und kollidierte mit dem Kraftrad des 30-Jährigen. Der leichtverletzte Mopedfahrer wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Seine Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 3.500 Euro. (pol)

