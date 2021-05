Unfall bei Bissingen: Wagen kommt von der Straße ab und kippt

Der Unfall hat sich bei Unterringingen ereignet. Außerdem melden die Polizeien in Wertingen und Dillingen weitere Unfälle - und suchen Zeugen.

Ein Mann hat am Dienstagabend zwischen Amerdingen und Unterringingen die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 27-Jährige war nach Angaben der Polizei um 19.20 Uhr auf der Staatsstraße DLG16 unterwegs. Dabei geriet sein Wagen nach rechts in das Straßenbankett.

Beim Gegenlenken verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam nach links von der Straße ab und kippte dort auf die Beifahrerseite. Der 27-Jährige und sein 35-jähriger Beifahrer konnten über das Beifahrerfenster eigenständig das Fahrzeug verlassen. Ein Rettungswagen musste für den leichtverletzten 27-jährigen nicht gerufen werden. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Außenspiegel eines Autos streift in Wertingen einen Mann

Zu einem Unfall, der sich bereits am Samstag in Wertingen ereignet hat, sucht die Wertinger Polizei, Telefon 08272/9951-0, noch Zeugen: Am Samstag um 17.30 Uhr hat ein 52-Jähriger mit dem Außenspiegel seines Wagens einen 60-Jährigen gestreift. Dabei ist der Ältere am Arm leicht verletzt worden. Der Unfall hat um 17.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Straße ‚Am Mühlanger‘ in Wertingen ereignet. (Polizeibeamte werden in Lauingen angegriffen)

Der 52-Jährige meldete den Verkehrsunfall nachträglich bei der Polizeistation Wertingen. Ob am Auto des 52-Jährigen ein Schaden entstand, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/9951-0 zu melden.

Fahrradfahrerinnen stoßen in Dillingen zusammen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen ist es bereits am vergangenen Freitag gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 17-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hausener Straße in Dillingen unterwegs. (E-Bike-Fahrer wird in Dillingen verletzt und muss ins Krankenhaus)Eine etwa 60-jährige Fahrradfahrerin kam der Jugendlichen entgegen. Im Bereich zur Hans-Geiger-Straße stießen die beiden zusammen. Zunächst gingen beide Radlerinnen davon aus, weder verletzt zu sein, noch, dass ein Schaden an ihren Rädern entstanden war.

Gesucht wird die ältere Fahrradfahrerin

Daher verließen sie die Unfallstelle im gegenseitigen Einverständnis ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben. Nachdem die 17-Jährige an sich im Nachhinein Schürfwunden festgestellt hatte und sie Verletzungen bei der anderen Fahrradfahrerin nicht ausschließen wollte, meldete sie den Verkehrsunfall nachträglich bei der Polizei.

Die etwa 60-Jährige Fahrradfahrerin, die zum Unfallzeitpunkt mit einem lilafarbenen Oberteil bekleidet war, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

