Unfall mit Traktor, Schaden nach Driften: Im Kreis Dillingen kracht es ordentlich

Die Polizei meldet mehrere Unfälle, die sich an einem Tag ereignet haben. Insgesamt sind hohe Sachschäden dabei entstanden.

Im Landkreis Dillingen hat es laut Polizeibericht am Mittwoch mehrfach gekracht. Gegen 9.50 Uhr wollte eine 47-jährige Pkw-Fahrerin von der Hans-Wertinger-Straße in die Straße zum Ebersberg in Wertingen abbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 33-jährige Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

Junger Mann wich einem Reh bei Dillingen aus

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 10.15 Uhr an der Einmündung der B 16 auf die B 492 in Gundelfingen. Dort übersah ein 29-jähriger Fahrer eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Gegen 3.20 Uhr wollte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße DLG 42 bei Dillingen einem direkt vor ihm auf die Straße springenden Rehau sweichen und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei geriet sein Pkw ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Leitpfosten, es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Das Reh konnte unverletzt davonlaufen.

Traktorfahrer holt zu weit aus

Gegen 18.40 Uhr wollte ein 37-jähriger Fahrer eines Traktors mit angehängter Ballenpresse von der Staatsstraße 2032 nach rechts in einen Feldweg bei Wittislingen einbiegen. Hierfür zog der Fahrer leicht über die Gegenspur, um besser auszuholen. Zeitgleich wollte ein nachfolgender 28-jähriger Pkw-Fahrer das Gespann überholen und prallte dabei seitlich gegen den Traktor. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Driften auf dem Festplatz in Dillingen

Gegen 21.45 Uhr konnte ein Passant beobachten, wie der Fahrer eines orangen Skodas mit Dillinger Kennzeichen auf der Nachtweide in Dillingen beim Driften über den Schotterplatz Kies aufwirbelte. Dabei wurde ein dort geparkter Opel durch die umherfliegenden Steine beschädigt. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Im Anschluss konnte der Zeuge beobachten, wie der Schadensverursacher mit seinem Beifahrer die Plätze tauschte und davon fuhr. Gegen den Halter des Skodas werden nun unter anderem Ermittlungen wegen Unfallflucht und Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung geführt, so die Polizei. (pol)