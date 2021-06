Unwetter im Landkreis Dillingen: Gundelfinger Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz

Das Unwetter in der Nacht auf Donnerstag hat vor allem in Gundelfingen gewütet. Teilweise stand das Wasser wohl einen Meter hoch.

Viel Schlaf hatten Michael Wohlhüter und seine Kameraden in der Nacht auf Donnerstag nicht. Die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr Gundelfingen waren die ganze Nacht unterwegs. 21 Einsätze, sagt der Kommandant, verzeichnete die Wehr zwischen 23.45 Uhr und 4.30 Uhr wegen des Unwetters, das über Teile des Landkreises hinwegfegte.

35 Einsatzkräfte aus Gundelfingen und Peterswörth pumpten Keller aus, halfen stecken gebliebenen Autofahrern und räumten umgefallene Bäume und abgebrochene Äste weg. Als Wohlhüter am Vormittag telefonisch Auskunft gibt, ist er schon wieder im Einsatz – seit 8 Uhr. „Viele sind da aufgestanden und haben bemerkt, dass das Wasser im Keller steht“, sagt er. Auch nachmittags wurden die Gundelfinger noch zur Hilfe gerufen.

Auch in Bächingen und Medlingen wütete das Unwetter

Das Unwetter hat im Landkreis wohl einigen Schaden angerichtet: Wohlhüter zufolge stand das Wasser in manchem Keller einen Meter hoch. Teilweise waren diese wohl bewohnt – und müssen jetzt geräumt werden. Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung schildern einige Bürger die Nacht: ein Balkon unter Wasser, durch den Garten gewirbelte Terrassenmöbel. Eine Frau aus Bächingen schreibt von einem Baum in ihrem Garten, der vom Wind umgerissen wurde. Eine andere Nutzerin berichtet, dass in Medlingen die Dächer von Scheunen abgedeckt wurden. Auch dort waren die jeweiligen Feuerwehren im Einsatz.

Wohlhüter vermutet, dass das Unwetter in der Nacht lediglich ein Ausläufer dessen war, was anderswo noch mehr gewütet hat. Entsprechend sei die Lage noch überschaubar gewesen. Aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm gingen bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in der Nacht 450 Anrufe ein. Im Kreis Günzburg war neben mehr als 80 Feuerwehren auch das Technische Hilfswerk im Einsatz.

Der Wetterbericht für die kommenden Tage lässt wiederum hoffen: Während es am Freitag noch leicht regnen soll, werden für Samstag bereits höhere Temperaturen und kaum Regen vorhergesagt. Entspannung also? Wohlhüter beschreibt es so: „Wir leben aktuell in den Tag rein und schauen, was er bringt.“