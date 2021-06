Urlaub im Landkreis Dillingen - kommen die Touristen?

Dauercamper sitzen am Mörslinger Campingplatz gemütlich zusammen: Manfred Beier (links) aus dem Altmühltal ist schon seit sieben Jahren Stammgast und erkundet die nähere Umgebung mit kleineren und größeren Ausflügen. Bern Seifart kommt aus Gotha in Thüringen ist Anfang Juni aktuell bis Sonntag hier. Dann fährt er wegen Erledigungen nach Hause und kommt Anfang Juli bis Saisonende wieder – so gut gefällt ihm die Umgebung.

Foto: Karl Aumiller