Viele Aufträge, trotzdem Stillstand: So sind Betriebe im Kreis Dillingen betroffen

Nach der Corona-Flaute beschäftigen die Unternehmen im Kreis vor allen Dingen die Lieferengpässe. Eine Betriebsrätin bezeichnet ihre Firma aber sogar als Corona-Gewinner.

In Sachen Beschäftigung ist der Kreis Dillingen eine Insel der Glückseligen. Hier herrscht, zumindest auf dem Papier, Vollbeschäftigung. Nur 2,3 Prozent der Erwerbsfähigen sind im Kreis Dillingen arbeitslos gemeldet. So die Zahlen aus dem September. Noch vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent. Die Agentur für Arbeit in Donauwörth betreut neben dem Kreis Dillingen auch die Kreise Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm.

Zusammengenommen schaffen diese Kreise laut Agentur sogar einen Rekord: Es ist die deutschlandweit niedrigste Arbeitslosenquote für einen Agenturbezirk. Was gut für Arbeitssuchende ist, kann für Unternehmen jedoch auch schlechte Seiten haben. Denn wenn ein Unternehmen keine passenden Arbeitskräfte findet, muss es Abstriche machen, Aufträge ablehnen oder die bestehende Belegschaft weiter auslasten.

Die Corona-Krise hat auch für die Industriebetriebe im Landkreis einen Kraftakt bedeutet. Kurzarbeit, Homeoffice, Arbeitsplatzsorgen. Das hat auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Kreis Dillingen beschäftigt. Die Betriebsratsvorsitzenden von vier Unternehmen aus dem Kreis berichten bei einer Pressekonferenz von der aktuellen Lage.

Kurzarbeit bei Same in Lauingen

Lauingen: Beim Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr war man schon 2019 in Kurzarbeit, berichtet Betriebsratsvorsitzender Hubert Feistle. Während SDF zunächst also die Kurzarbeit genutzt hat, um den Mangel an Aufträgen zu kompensieren, sieht die Lage im Jahr 2021 gänzlich anders aus. „Jetzt haben wir sehr viele Aufträge, die wir mangels der Lieferungen nicht bedienen können“, sagt Feistle. Es sei durchaus möglich, dass SDF wegen fehlender Teile wieder Kurzarbeit anmelden muss. „Die Gussteile kommen aus China, die Motoren aus Köln, die Getriebe aus Passau“, fasst Feistle die Lage zusammen.

Die Lieferungen kämen dabei immer sehr kurzfristig, was bedeute, dass man auch recht kurzfristig weiterarbeiten oder Kurzarbeit anmelden müsse. Er erwartet auch nicht, dass sich daran schnell etwas ändert: „Das geht sicher das nächste halbe Jahr so weiter. Aber wir stellen trotzdem weiter ein, weil wir qualifizierte Arbeitskräfte brauchen.“ Die seien jedoch nicht so leicht zu finden.

Dillingen: Ingrid Eggenmüller, Betriebsratsvorsitzende, und Viktoria Bicok, Betriebsratsmitglied beim Dillinger Hausgerätebauer, informierten über die Situation im BSH-Werk. Zur Frage, ob die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt werden sollte, sagt Betriebsrätin Bicok: „Ich weiß nicht, ob das Normalität bringt. Man kann sich ja entscheiden, ob man zum Essen ins Restaurant geht, das bleibt die eigene Entscheidung, aber zur Arbeit muss man ja.“ Ein verpflichtendes Vorzeigen der Test-, Impf-, oder Genesenennachweise am Arbeitsplatz sehen die Betriebsrätinnen daher eher kritisch.

Schwierig sei es nur gewesen, die Belegschaft zu informieren, denn Betriebsversammlungen müssten in Präsenz organisiert werden. „Die Leute wollen Informationen, sie wollen wissen, was auf sie zukommt“, sagt Eggenmüller. Dementsprechend herausfordernd werde auch die Betriebsratswahl im Frühjahr 2022, die auch in Präsenz abgehalten werden muss. Beim Hausgerätehersteller habe man ansonsten sogar von der Corona-Krise profitiert, sagt Bicok.

„Wir sind einer der Corona-Gewinner.“ Mangels Alternativen hätten die Verbraucherinnen und Verbraucher eher in die eigenen vier Wände investiert. Statt Reise also ein neuer Geschirrspüler. So interpretiert es zumindest Bicok. „Wir waren immer in der Vollbeschäftigung.“ Jetzt, aufgrund des Teilemangels, müsse die Produktion jedoch gedrosselt werden. Kurzarbeit sei dabei aber das letzte Instrument, sagt Eggenmüller. „Das wäre auch das falsche Signal.“ Erst einmal werden also volle Zeitkonten abgebaut.

Ein Unternehmen meldet Insolvenz an

Lauingen: Für die Lauinger Firma, die unter anderem Ladeneinrichtungen aus Metall produziert, sah es 2019 düster aus. Das Unternehmen musste Insolvenz anmelden (wir berichteten), schaffte es aber wieder heraus. „2020 wurden wir neu firmiert, hatten einen super Start“, berichtet Betriebsratsvorsitzender Fritz Jenewein. „Aber im April hat uns Corona ausgebremst, die Läden haben ihre Aufträge storniert.“ Aufgrund der Insolvenz habe es kaum Rücklagen gegeben, um die Zeit zu überbrücken. Die Belegschaft wurde in Kurzarbeit geschickt. Jetzt beschäftigen das Unternehmen laut Jenewein Lieferengpässe von Rohmaterialien. Hinzu kämen Energiepreissteigerungen. „Mit unseren Kalkulationen sind wir nah am Herzinfarkt“, so der Betriebsrat. „Aber: Das Problem haben alle.“

Er kämpfe weiter für einen Haustarifvertrag. Da bei LMV nun nach der Insolvenz statt 100 nur noch 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, wird es bei den Betriebsratswahlen 2022 auch nur noch eine Personenwahl geben. Zudem werde die Zahl der Räte auf fünf verringert, sagt Jenewein. Ein großes Problem für eine vergleichsweise kleine Firma wie LMV: der Kampf um Fachkräfte. Dass gut ausgebildete Menschen zu größeren Firmen abwandern, spüre man in Lauingen. Als Hauptgrund nennt Jenewein die Bezahlung, die bei den großen Firmen einfach höher sei.

Mit Personal in Kontakt bleiben

Dillingen: Beim Drehfutterhersteller und Automobilzulieferer in Dillingen habe man schon 2019 eine Krise gespürt. Personal sei bereits damals abgebaut worden, berichtet Betriebsratsvorsitzender Hermann Bunk. „Das aber mit nie dagewesenen Abfindungssummen.“ Die Belegschaft sei dann im Zuge der Corona-Krise in Kurzarbeit gewesen. „Ohne Aufzahlung“, wie Bunk bedauert. Für den Betriebsratsvorsitzenden sei es in der Zeit nicht einfach gewesen, mit der Belegschaft in Kontakt zu bleiben.

In der Werkstatt hätten die Kolleginnen und Kollegen wegen der anstrengenden körperlichen Arbeit keine Masken tragen müssen. „Ich bin trotzdem in die Werkstatt gegangen, um den Kontakt zu halten. Das wurde von der Geschäftsleitung nicht gern gesehen.“ Die Kurzarbeit bei Röhm habe bis Mai 2021 gedauert. „Im Juni hatten wir dann wieder mehr Arbeit. Jetzt kommt aber wieder eine Delle, weil Teile fehlen.“

Die Betriebe müssen sich also ähnlichen Problemen stellen. Manche sind bisher besser, andere schlechter durch die Corona-Zeit gekommen. Ein Problem beschäftigt die hiesige Wirtschaft aber unabhängig von der Pandemie: der Fachkräftemangel. Es gebe grundsätzlich weniger Bewerbungen, gleichzeitig wanderten Azubis ab, so der Eindruck der Betriebsräte. „50 Prozent der Azubis gehen danach noch auf eine weiterführende Schule“, sagt etwa Hermann Bunk. „Die kommen auch nicht mehr zurück.“ Bei BSH versucht man, zumindest laut Ingrid Eggenmüller, die Kräfte mit einer Wiedereinstiegsgarantie zu halten.