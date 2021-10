Volksbegehren: So fällt das Ergebnis im Kreis Dillingen aus

„Erich Maurer … Er ist Kreisvorsitzender der Basis und erklärt, dass es bei dem Vorstoß vor allem darum gegangen sei, dass es künftig mehr „direkte Demokratie“ geben soll und die Leute für das Thema sensibi-lisiert werden.“



Das stand aber nicht in diesem Volksbegehren. Wer mehr und leichter Volksbegehren haben will, kann und muss dazu einen Gesetzentwurf zur Abstimmung stellen. Das haben wir in den 1990er Jahren erfolgreich gemacht, und haben so den Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene eingeführt.



Wer so unklar formuliert wie Herr Maurer, versucht meistens seine wahren Absichten zu tarnen.



Ähnlich auch die Formulierungen auf der Webseite der Initiatoren:



>>1. Ziel: Der Landtag soll durch Neuwahlen mit anderen, besseren und bürgerorientierten Abgeordneten besetzt werden. Abgeordnete die unsere Verfassung achten, im Sinn der Bürger arbeiten und ohne Fraktionszwang nur ihrem Gewissen und den Interessen der Bürger folgen.

2. Ziel: Der neue Landtag muss sich für den Status des Freistaates Bayern einsetzen, jede Gleichmacherei der Bundesländer muss verhindert werden.<<



Was ist denn ein besserer und bürgerorientierter Abgeordneter und wer legt das fest? Doll auch die unklare Formulierung „jede Gleichmacherei der Bundesländer muss verhindert werden.“ Was der Bund entscheidet und was die Länder steht in unserem Grundgesetz. Die StVO ist Bundesrecht und gilt gleich in allen Ländern. Wollen die Herren das nicht mehr? Soll in Sachsen links und in Bayern rechts gefahren werden? Soll auch in jedem Bundesland die Mehrwertsteuer anders sein?



Und wie es die Initiatoren mit der Demokratie halten, zeigen beispielsweise die Mitinitiatoren von der AFD. Die Partei hat mehrmals versucht, Journalisten von ihren Parteitagen auszuschließen. Das versucht meines Wissens keine andere Partei. Denn nach unserem Grundgesetzt müssen Parteien demokratisch verfasst sein. Und dazu gehört auch die Öffentlichkeit bei der Meinungsbildung auf Parteitagen.



Raimund Kamm



