Volkszählung: Wer im Landkreis Dillingen will helfen?

Das Dillinger Landratsamt sucht Interviewerinnen und Interviewer für die Volkszählung. Dafür winkt auch eine Aufwandsentschädigung.

Wie viele Menschen leben in unseren Städten, Märkten und Gemeinden? Wie wohnen und arbeiten sie? Sind mehr Kindergärten, Schulen oder Seniorenunterkünfte nötig? Muss die Infrastruktur angepasst werden? Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Dazu gehören nicht nur zukünftige Investitionen, sondern auch Ausgleichszahlungen, Fördermittel oder die Einteilung von Wahlkreisen und die Bemessung der Anzahl an Gemeinderäten. Um verlässliche Zahlen für Planungen zu haben, führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland deshalb einen Zensus – auch bekannt als Volkszählung – durch.

Den Zensus gibt es auf der ganzen Welt und fast alle Länder machen mit. Während die Vereinten Nationen empfehlen, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen, ist dies in der EU per Verordnung zur Pflicht geworden. Wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, wurde der in diesem Jahr anstehende Zensus von 2021 auf das nächste Jahr geschoben. Grund ist die Corona-Pandemie. Im Gegensatz zur letzten klassischen Volkszählung 1987, bei der die gesamte Bevölkerung befragt wurde, muss seit dem Zensus 2011 nur ein Teil Auskunft leisten. Denn in Deutschland ist der Zensus eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Haushaltsstichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung verbunden ist.

Das Landratsamt Dillingen braucht bei der Volkszählung Hilfe

Alle Personen, die bei den Befragungen des Zensus 2022 kontaktiert werden, sind per Gesetz zur Auskunft verpflichtet. Bei der Haushaltebefragung gibt es allgemeine Fragen zur Person und zum Haushalt, wie Haushaltsgröße, Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit. Ein Teil der Befragten beantwortet auch Fragen zur Wohnsituation, Schul- und Ausbildung oder Erwerbstätigkeit.

Persönliche Angaben, wie der Name, werden beim Zensus nur für organisatorische Zwecke gebraucht. Sie werden so schnell wie möglich von den übrigen Erhebungsdaten getrennt und gelöscht. Aus den veröffentlichten Daten sind also keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. Für die Erhebung der Daten ab dem 15. Mai 2022 wird im Landratsamt Dillingen wieder eine Erhebungsstelle eingerichtet, die losgelöst von anderen Verwaltungsbereichen arbeitet.

Zur Durchführung des Zensus 2022 benötigt die Erhebungsstelle die Unterstützung von etwa 150 sogenannten „Erhebungsbeauftrag-ten“, die ehrenamtlich von Mai bis Juli 2022 die zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger aufsuchen und befragen. Die ehrenamtliche Mitarbeit am Zensus wird mit einer Aufwandsentschädigung pro befragter Person honoriert. Voraussetzungen sind Volljährigkeit, Verschwiegenheit, zeitliche Flexibilität, ein freundliches Auftreten und keine Scheu vor dem Umgang mit einem Tablet.

Wer mehr zum Zensus 2022 erfahren oder sich bereits jetzt als Interviewer (m/w/d) vormerken lassen möchte, kann sich beim Leiter der Erhebungsstelle, David Singer, unter Telefon 09071/51-4810 oder per E-Mail an zensus2022@landratsamt.dillingen.de melden. (pm)