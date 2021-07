Vorsicht bei Fake-Shops: So können Sie sich vor Betrügern schützen

Plus Ob am Telefon oder im Netz: Täter werden immer kreativer und Menschen aus dem Kreis Dillingen verlieren oft viel Geld. Die Polizei Dillingen gibt Tipps, wie man nicht auf Betrugsmaschen hereinfällt.

Die Meldungen häufen sich, meist ist es jedoch das gleiche Schema, nach dem Menschen aus dem Landkreis abgezockt werden: Erst kürzlich erstattete ein 50-Jähriger Anzeige. Er hatte auf einem Kleinanzeigen-Portal eine Goldmünze entdeckt, 1660 Euro überwiesen, das Gekaufte jedoch nie erhalten.