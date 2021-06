Was an Fronleichnam im Landkreis Dillingen geboten ist

Am Donnerstag ist der Feiertag, zu dem Prozessionen fest dazugehören. Die fallen wegen Corona aus. Dennoch haben sich manche etwas einfallen lassen.

Prunkvoller Blumenschmuck, Prozessionen durch den Ort, Gebete und Gesänge an den einzelnen Stationen – all das gehört an Fronleichnam eigentlich dazu. Doch auch in diesem Jahr müssen die Prozessionen im Landkreis Dillingen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.

Villenbach feiert mit Fahenabordnungen

Die Pfarrei St. Jakobus Villenbach wird am Vorabend, dem heutigen Mittwoch, einen Gottesdienst abhalten. Bei guter Witterung findet dieser im Villenbacher Pfarrgarten statt. Da im Freien und unter Einhaltung der Abstandsregeln mehr Gläubige zugelassen sind, werden auch in diesem Jahr die Fahnenabordnungen der Ortsvereine teilnehmen.

Gundelfingen feiert bei den Senioren

Die Gemeinde St. Martin in Gundelfingen hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Feierlichkeiten sollen im Innenhof des Hauses der Senioren stattfinden. „Damit können auch die Bewohner des Seniorenheims in einem für sie abgesperrten Bereich teilnehmen“, sagt Johannes Lohner. Für alle anderen Besucher wird im Innenhof aufgestuhlt. Und noch eine weitere Besonderheit: Die Kommunionkinder, die sonst in der Prozession mitlaufen, dürfen den Blumenteppich mitgestalten. Auch bei den Vorbereitungen wurde laut Lohner auf die Hygieneregeln geachtet.

In der Regel finden die Festgottesdienste in den Kirchen statt, bei guter Witterung können diese mancherorts aber auch im Freien abgehalten werden. Der Dillinger Stadtpfarrer Wolfgang Schneck bittet darum, die Hinweise zu eventuellen Anmeldungen und Veranstaltungsorten den jeweiligen Kirchenanzeigern zu entnehmen.

