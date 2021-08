Was kann man gegen lästige Wespen tun?

Nur zwei Arten von Wespen sind scharf auf unser Stück Torte. Trotzdem nerven sie an der Kaffeetafel. Was man dagegen tun kann.

Das morgendliche Frühstück auf der Terrasse könnte so schön sein – doch nur eine Wespe kann schon dazu führen, dass die Familie aufsteht, alles einsammelt und geschlossen ins Esszimmer umsiedelt. „Was manchmal wie eine Invasion wirkt, ist in Wirklichkeit nur ein kleiner Ausschnitt der Natur um uns herum. In der Regel trauen sich nur zwei der elf mitteleuropäischen Wespenarten an unsere gedeckten Tafeln, nämlich die Gewöhnliche Wespe und die Deutsche Wespe“, erklärt Thomas Hefele vom Bund Naturschutz in Dillingen.

Gegen Wespen: nicht herumwedeln

Alle anderen Wespenarten interessieren sich laut Pressemitteilung nicht für unser Essen. Wespen ernähren sich von Nektar, Pollen und Pflanzensäften, dabei bestäuben sie Pflanzen. Sie sind damit ein wichtiger Teil natürlicher Nahrungsnetze und Ökosysteme.

Um keine Wespen anzulocken, kann man Speisen abdecken, süße Getränke verschließen und auf stark parfümierte Körperpflegeprodukte verzichten. Gesellen sich die Wespen trotzdem dazu, heißt es vor allem: Ruhe bewahren. „Angstschweiß versetzt die Wespen in Alarmbereitschaft, und das CO 2 in der Atemluft beim Wegpusten macht sie aggressiv. Auch sollte man auf keinen Fall nach den Wespen schlagen oder wild mit der Hand herumwedeln.

Wasser aus Sprühflaschen vertreibt Wespen

Grundsätzlich gilt: Wespen haben nicht die Absicht zu stechen. Sie wehren sich aber, wenn sie sich bedroht fühlen. Dreiste Ruhestörer kann Wasser aus Sprühflaschen zur Raison bringen. Oder man lässt die Wespen gewähren und beobachtet, wie sie geschickt ein kleines Stück aus einem großen Ganzen herausoperieren und mit der Beute stolz davon fliegen“, so Hefele. Sie zu bekämpfen ist verboten. Wo ein Wespennest auftaucht und stört, müssen deshalb Fachleute eingeschalten werden. (pm)