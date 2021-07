Was passiert, wenn man im Kreis Dillingen obdachlos wird?

Plus Die Geschichte einer 40-Jährigen, die im Kreis Dillingen verzweifelt eine Wohnung sucht, hat in den sozialen Netzwerken viele Reaktionen verursacht. Auch anderen droht die Obdachlosigkeit. Wie wird ihnen geholfen?

Sechs Monate lang sucht Anja Rogge-Körber schon nach einer passenden Bleibe. Doch die Suche ist nicht leicht. Wenn es überhaupt etwas gibt, sind die Angebote im Landkreis oft zu teuer. Und für die 40-Jährige zählt jeder Tag. Ende August muss sie aus ihrer aktuellen Wohnung raus. Sie fürchtet, bald obdachlos zu werden. Doch was passiert überhaupt, wenn es so weit kommt?