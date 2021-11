Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Weihnachtsbäckerei in Höchstädt: Was macht einen guten Stollen aus?

Plus Bei der Stollenprüfung in Höchstädt zeigen die Innungsbäckerinnen und -bäcker aus Nordschwaben, was sie draufhaben. So muss das perfekte Weihnachtsgebäck schmecken.

Von außen nach innen arbeitet sich Manfred Stiefel vor. Ist der Stollen gleichmäßig bezuckert? Bekommt der Tester vom Deutschen Brotinstitut Lust, reinzubeißen? Er riecht am Stollen, schneidet ein dünnes Stück ab und schaut automatisch auf die Verteilung der Früchte. Erst dann beißt er ein kleines Stück ab, kaut konzentriert – jeden Schritt hält er per Laptop fest.

