Landkreis Dillingen

21:15 Uhr

Wenn Schüler im Kreis Dillingen zu spät zum Schnelltest kommen

Wer zu spät zum Schnelltest in die Schule kommt, wird in der Regel nachgetestet – oder?

Plus Schülerinnen und Schüler werden zwei Mal pro Woche getestet. Meist in der ersten Unterrichtsstunde. Doch was, wenn sie zu spät sind? Schulleiter aus dem Kreis Dillingen berichten. Und ein Vater aus Glött ist sauer.

Von Cordula Homann

Denn so einfach, wie das mit dem Testen klingt, ist es nicht immer. Frank Bauerfeld aus Glött kann ein Beispiel nennen. Weil sein Sohn wegen einem Arztbesuch zu spät zur Schule kam, verpasste er den morgendlichen Schnelltest. Deswegen durfte er auch nicht am Unterricht seiner siebten Klasse teilnehmen. Stattdessen wurde der Vater informiert, er müsse den Schüler abholen und mit ihm einen Schnelltest machen.

