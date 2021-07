Wer hat medizinisches Cannabis gestohlen?

In Dillingen ist medizinisches Cannabis verschwunden. Und auch ein Unfall, eine illegale Hausmüllentsorgung und die Beschädigung von Autos beschäftigen die Polizei.

Ein Arzneimittel-Transportunternehmen hat, wie die Polizei jetzt meldet, am 16. Juli drei Dosen medizinisches Cannabis an eine Apotheke in Dillingen geliefert. Nach bisherigem Stand hatte die Apotheke während der Zustellung der Lieferung geschlossen. Seitdem ist das Cannabis verschwunden. Es hat nach Angaben der Polizei einen Wert von ungefähr 285 Euro.

Auto wird in Lauingen zerkratzt

Zudem beschäftigt die Beschädigung eines Autos die Polizeiinspektion Dillingen. Ein Auto, Marke Toyota, wird in Lauingen in der Johann-Röhm.Straße von seinem Fahrer regelmäßig ordnungsgemäß am Fahrbahnrand neben dem Gehweg geparkt. Seit etwa drei Monaten wird der Wagen durch einen Unbekannten oder eine Unbekannte auf der Beifahrerseite zerkratzt. Inzwischen befinden sich drei Kratzer auf der Beifahrerseite. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeibericht etwa 800 Euro.

Hausmüll illegal in Schwenningen entsorgt

Bei der Säuberung der Mülltonnen auf dem Parkplatz der B 16 bei Schwenningen wurde am Freitag festgestellt, dass dort unerlaubt mehrere Säcke mit Hausmüll neben den Mülltonnen abgestellt wurden. Im Müll fanden sich nach Angaben der Polizei Hinweise auf den Täter. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall in Blindheim

Ein Unfall hat sich am Freitagvormittag in Blindheim ereignet (wir berichteten). Eine 66-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der B 16 von Höchstädt in Richtung Tapfheim. Auf Höhe der Gemeinde Blindheim wollte ein 81-Jähriger mit seinem Moped die Bundesstraße überqueren und übersah dabei laut Polizeibericht den vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mopedfahrer erlitt leichte Schürfwunden, er wurde zur Behandlung in das Kreiskrankenhaus Dillingen gebracht. Der Wagen war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. (pol)