Wetter im Kreis Dillingen: Der erste Schnee kommt

Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm hat die ersten Flocken in den Wettermodellen erspäht. Zum ersten Advent wird's glatt und kalt.

Plötzlich ist er da, der Winter, und das mit frostigen Temperaturen. So mancher hat Anfang der Woche den Eiskratzer aus dem Handschuhfach kramen müssen. Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm verrät nun, ob auch bald die Schneeschaufel wieder zum Einsatz kommt.

Nach einem aus meteorologischer Sicht eher langweiligen Herbst ist der Winter über den Landkreis Dillingen hereingebrochen. „Es tut sich was in der Wetterküche“, sagt unser Wetterbeobachter Grimm. „Langsam wandern wir Richtung Winter. Am Mittwoch hatten wir den ersten Dauerfrosttag.“ Durch die Hochnebeldecke habe sich die Luft nicht mehr erwärmen können. Deshalb ist es kalt geblieben. „Landkreisweit sind wir nicht über null Grad gekommen.“

Doch wie wird das Wetter am ersten Adventswochenende? „Wir werden in den Genuss des ersten Schneefalls kommen. Wie lang und ob der Schnee liegen bleibt, ist eine Überraschungskiste.“ Am Freitag kämen bereits Tiefdruck- und Niederschlagsgebiete. Der Niederschlag werde sich dann als Schnee oder Schneeregen präsentieren.

Bleibt der Schnee im Kreis Dillingen auch liegen?

Viel wird wohl aber nicht runterkommen. Der Ellerbacher rechnet mit vier bis sechs Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter. Dabei bleibt es winterlich kalt mit Temperaturen um die null Grad. Nachts gibt es auch mal Minusgrade. Doch bleibt da auch Schnee liegen? „In den höheren Regionen im Landkreis kann es sein, dass mehr liegen bleibt. Bachtal, Kesseltal und im höheren Aschberg kann es sein, dass sich eine dünnere Schneedecke ausbildet. Da müssen wir uns einfach mal vom ersten Advent überraschen lassen.“ Die größeren Niederschläge gebe es an diesem Wochenende eher in Südostbayern. Wichtig sei es, nachts und in der Früh aufzupassen, denn da kann es auf den Straßen glatt werden.





Lesen Sie dazu auch