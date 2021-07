Wie bekommt man junge Mediziner in den Landkreis Dillingen?

Plus Die Optionen der Kommunen sind begrenzt. Doch der Kreis Dillingen hat bereits ein Konzept, das die Situation verbessert.

Wenn es um die Versorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten geht, stehen Kommunen oft vor einem Problem. Denn sie sind dafür nicht zuständig. Die Verteilung regelt stattdessen der Zulassungsausschuss. Doch was können Städte und Gemeinden dann überhaupt tun? Und was macht der Landkreis Dillingen schon jetzt?