Wie insektenfreundlich ist der Landkreis Dillingen?

Plus Seit zwei Jahren werden Konzepte für die Blühflächen im Landkreis entwickelt. Nun zieht der ehemalige Kreisfachberater mit seinem Nachfolger Bilanz. Auch ein neues Projekt wird im Umweltausschuss vorgestellt.

Vor der Corona-Pandemie war der Schutz der Insekten das ganz große Thema. Auch im Dillinger Land wurden daraufhin in den vergangenen zwei Jahren Konzepte für Blüh- und Pflanzflächen entwickelt. Manfred Herian, bis vor wenigen Tagen Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Dillingen, und sein Nachfolger, Sohn Benedikt, stellten dem Umweltausschuss nun eine Bilanz der Maßnahmen vor.