Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Wie kommt man im Kreis Dillingen zu einem Impftermin?

Plus Im Wertinger Impfzentrum muss man sich online anmelden, bei den Hausarztpraxen sind die Termine über Wochen ausgebucht. Das Landratsamt will die Kapazitäten ausbauen, doch ob das klappt, da gibt es noch ein Fragezeichen.

Von Christina Brummer

„Das ist ein Krimi, eine Idiotie“, sagt Helga Sand. Die Wittislingerin ist sauer. „Es heißt, als Risikogruppe wird man bevorzugt behandelt.“ Doch vom mobilen Impfteam in Bergheim und auch in Dillingen werden Sand und ihr 75-jähriger Mann weggeschickt. Es sei nur genug Impfstoff für die Menschen mit Termin da. Und einen Termin kann das Ehepaar ohne Handynummer nicht vereinbaren, sonst kann man das Online-Formular nicht ausfüllen. Über eine SMS wird der oder die Impfwillige verifiziert. Sand wurde an den Hausarzt verwiesen, doch auch dort sei kein Termin bis Ende Januar zu bekommen. „Es kann sein, dass andere absagen und wir früher drankommen, weil der Hausarzt mit Moderna impft“, sagt Sand. Mit dem Impfstoff habe sie kein Problem. „Hauptsache geimpft“, das ist ihre Meinung. So wie Helga Sand geht es gerade vielen im Landkreis, auch wenn man ein Handy hat. Es ist schwierig, an einen Impftermin zu kommen. Doch das Landratsamt verspricht nun Besserung.

