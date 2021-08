Wie sich das Reiseverhalten im Kreis Dillingen verändert

Plus Die Reisebüros haben während des Lockdowns sehr gelitten. Wir haben im Landkreis Dillingen nachgefragt, wie es ihnen geht - und wo die Reise hingeht.

Von einem Bilderbuchsommer mit Sonnenschein, Hitze und Badetagen lässt sich dieses Jahr in Deutschland nur träumen. Mit fast 40 Prozent mehr Niederschlag im Vergleich zum Vorjahr war der Juli hauptsächlich grau und verregnet. Auch im August sieht es bisher nicht viel besser aus. Viele flüchten deshalb trotz Pandemie in den Süden, um doch noch ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen.