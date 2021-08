Wie viele Insekten gibt es im Landkreis Dillingen?

Der LBV ruft wieder zum Insektenzählen auf. Eine Suche ist bereits abgeschlossen - die nach Hummeln, auch im Landkreis Dillingen.

Sie sind überall: Tagsüber laben sich Bienen und Hummeln etwa derzeit am Lavendel, nachts halten uns die Schnaken wach. Wie viele? Zählen Sie mit! Denn unter dem Motto „Zählen, was zählt“ können Naturinteressierte in Bayern ihre Beobachtungen von Insekten dem Landesbund für Vogelschutz melden.

Die Mitmachaktion von LBV und NABU findet vom 6. bis 15. August deutschlandweit statt. Jetzt im Hochsommer lassen sich besonders Schmetterlinge auf blühenden Wiesen beobachten. „Bei unserer Insektenzählung in Bayern können alle mitmachen und diese anmutigen Insekten und andere kleine Sechsbeiner für eine Stunde lang genauer betrachten.

Der Admiral Falter. Foto: Ernst Jung

Die Natur direkt vor der Haustür auf diese Weise zu entdecken, ist ein schönes Erlebnis für die ganze Familie“, sagt LBV-Biologin Angelika Nelson. Mit dem Insektensommer sollen Menschen für die Vielfalt der Insekten begeistert werden. Gleichzeitig helfen die gesammelten Daten den Naturschützern dabei, die Insektenentwicklung in Deutschland besser zu verstehen. Die Insekten können online unter lbv.de/insektensommer.de gemeldet werden.

Von Acker- bis Steinhummel

Bereits im Frühjahr hatte das Institut für Biodiversitätsinformation zum Hummel-Zählen aufgerufen. Die Ergebnisse: In Untermedlingen, Unterglauheim, bei Maria Medingen, im Dillinger Auwald, im Kesseltal, in Finningen und bei Gundelfingen und Roggden wurde ein Erdhummel-Komplex gemeldet, in Bächingen eine Ackerhummel. Südlich von Gundelfingen tauchte eine Steinhummel auf. In Lauingen wurde eine Kuckuckshummel gefunden, in Dillingen eine Baumhummel, in Finningen eine Wiesenhummel. Östlich vom Kloster Maria Medingen wurden verschiedene Hummelarten gesehen.

Am artenreichsten sind weltweit

Blühende Heidelbeeren locken nicht nur Hummeln oder Bienen an. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn (Symbol)

die Käfer, gefolgt von den Schmetterlingen. Insgesamt umfasst die Schmetterlingsfauna in Deutschland mehr laut Pressemitteilung als 3700 Arten. Schmetterlingsarten wie Schwalbenschwanz, Tagpfauenauge, Bläulinge und viele weitere gehören zu den farbenprächtigsten und schönsten Tagfaltern der Natur. Von ihnen gibt es in Deutschland fast 190 Arten. Doch das große Insektensterben macht sich auch bei den Schmetterlingen bemerkbar. Rund die Hälfte aller Arten ist vom Aussterben bedroht, bereits ausgestorben oder verschollen. Von sieben in Bayern ausgestorbenen Arten sind zwei erst in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden. Dabei sind sie laut LBV unverzichtbar für uns Menschen und die gesamte Natur.

Warum Schmetterlinge so wichtig sind

In den Ökosystemen tragen sie zur Vermehrung von Pflanzen sowie zur Fruchtbarkeit des Bodens bei. Um Insekten effektiv zu schützen, sind Daten über die Arten, ihr Auftreten und Gefährdungsursachen notwendig.

Wo es warm ist, tauchen schnell ein paar Schmetterlinge auf. Foto: Horst Hörger (Symbolfoto)

Daher sei es notwendig, dass möglichst viele Menschen bei der Insektenzählung mitmachen. Bereits im Juni zur ersten Insekten-Zählaktion dieses Jahres wurden uns mehr als 3900 Beobachtungen von gut 520 Orten gemeldet. Gezählt werden kann alles, was sechs Beine hat, an jedem beliebigen Ort, wie Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich oder Bach.

Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang mit einem Stift und Zettel und der praktischen Zählhilfe mit den häufigsten Arten, die auf der LBV-Webseite runtergeladen und ausgedruckt werden kann.

So schützen sich Insekten 1 / 5 Zurück Vorwärts Insekten sind wechselwarme Tiere, ihre Körpertemperatur schwankt. Im Winter greifen sie auf Tricks zurück:

Zitronenfalter scheiden ein natürliches Sekret aus, das als Frostschutzmittel dient und sie Temperaturen von bis zu minus 20 Grad überstehen lässt, sagt Josef Reichholf, Honorarprofessor an der Technischen Universität München.

Marienkäfer kuscheln sich im Winter gern in größeren Gruppen zusammen.

Ameisen verziehen sich in ihrem Nest tiefer in den Boden unter dem Hügel, dort ist es wärmer. Sie bewegen sich dann so wenig wie möglich. Erst wenn die Temperaturen steigen, werden die Tiere wieder munter.

Bei den Hummeln und Wespen überleben nur die Jung-Königinnen. Die der Hummeln vergraben sich meist den Winter über im Boden. Wespen verstecken sich zum Beispiel in Mauerlöchern, Rindenspalten, Holzstapeln oder Moos. (dpa)

Alle können mitmachen, unabhängig von Vorkenntnissen. Die Beobachtungen können beim LBV unter www.lbv.de/insektensommer.de bis zum 22. August über ein Online-Formular gemeldet werden. Die Zählaktion Insektensommer findet dieses Jahr zum vierten Mal statt. (corh mit pm)