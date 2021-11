Wird der Kreis Dillingen bald Corona-Hotspot?

Plus Um möglichst viele Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, wurden strengere Regeln beschlossen. Was das für den Kreis Dillingen bedeuten könnte und wie aktuell kontrolliert wird.

Die Infektionszahlen steigen. In den Kliniken im Kreis wird die Lage immer schwieriger (wir berichteten). 85 Prozent der Intensivbetten waren am Freitag belegt, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 475,4.