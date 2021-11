Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Wo kommt die erneuerbare Energie im Kreis Dillingen her?

Plus Wie steht es um den Energieverbrauch im Landkreis beim Heizen und Lüften? Und wie viel Potential steckt in den Erneuerbaren im Kreis Dillingen?

Von Cordula Homann

Das hörte der Umweltausschuss am Montag gerne: Der Landkreis Dillingen hat eine Vorreiterrolle inne. „Es gibt nur wenige Regionen, die fast alle ihre Gebäude mit nachhaltiger Energie versorgen und so viel CO 2 sparen.“ Das sei beispielgebend. Sagte Hans-Jörg Barth vom Energiezentrum Allgäu (Eza). Er betreut den Kreis seit vielen Jahren in seinen Bemühungen klimafreundlicher zu werden.

