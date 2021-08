Wo man sich im Kreis Dillingen gegen Corona impfen lassen kann

Nicht nur im Wertinger Impfzentrum, sondern auch in anderen Orten kann man sich ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen.

Ohne Anmeldung in Bissingen impfen lassen – dieses Angebot wird nun verlängert. Bis Freitag, 3. September, kann man sich täglich von 10 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Im Pfarr- und Jugendheim in Bissingen, Am Lindenberg 7, wird mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft.

Eine vorherige Anmeldung ist – wie auch im Wertinger Impfzentrum – nicht notwendig.

Ebenfalls wird diese Woche bis einschließlich Sonntag, 5. September, die Impfung gegen das Corona-Virus vor Ort in Syrgenstein durchgeführt. In der Zeit von täglich 10 bis 17 Uhr kann man sich ohne Voranmeldung im Bürgerhaus Landshausen impfen lassen. In Gundelfingen kann man sich von Montag, 6., bis Sonntag, 12. September, täglich von 10 bis 17 Uhr in der Brenzhalle gegen die Covid-19-Erkrankung impfen lassen.

Wer sich impfen lassen will, sollte an den Personalausweis denken

Als Impfstoff wird Biontech/Pfizer verwendet und, solange der Vorrat reicht, Johnson & Johnson angeboten. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht erforderlich.

Wer das Angebot in Bissingen, Gundelfingen oder in Syrgenstein annehmen möchte, sollte an den Personalausweis denken. Der Impfpass empfiehlt sich. Durchgeführt werden die Impfungen vom Team des Wertinger Impfzentrums. Für den Besuch gelten die üblichen Hygieneregeln.(pm)

