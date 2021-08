Landkreis Dillingen

vor 1 Min.

Wo sich Störche im Landkreis Dillingen besonders wohlfühlen

Plus Zwei Städte im Landkreis Dillingen ziehen Störche besonders an. In Aislingen ist der Nestbau in vollem Gange.

Von Horst von Weitershausen

Schwaben ist beliebt. Nicht nur als Lebensraum für die Menschen, sondern auch für den Weißstorch. Rund 205 Brutpaare wurden in unserer Region gemeldet. Für ganz Bayern sind über 800 besetzte Nester erfasst worden, berichtet Oda Wieding, Weißstorchexpertin beim Landesbund für Vogelschutz (LBV). Im vergangenen Jahr seien in Bayern noch rund 755 Brutpaare gezählt worden. Diese Zunahme an Brutpaaren bedeutet einen neuen Storchen-Rekord für Bayern. Einen gebührenden Anteil am Adebar-Rekord in Bayern hat dabei auch der Landkreis Dillingen. „Hier wurden in diesem Jahr 25 Brutpaare mit 37 ausgeflogenen Jungvögeln gezählt“, berichtet Anton Burnhauser vom Weißstorch-Betreuernetzwerk in Schwaben. Angesichts des Frühsommerwetters mit vielen Starkregenereignissen, was vielen Nestlingen das Leben kostete, könne man mit dem Brutergebnis in der Region sehr zufrieden sein, so Burnhauser. Seit 2020 gebe es mittlerweile Brutkolonien in Gundelfingen (fünf Brutpaare) und Höchstädt (sechs Brutpaare), so der Storchenexperte.

