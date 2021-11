Zahl der Arbeitslosen im Kreis Dillingen sinkt im November

1093 Menschen sind im Kreis Dillingen derzeit ohne Beschäftigung. In welchen Bereichen Stellen offen sind.

Der operative Geschäftsführer der Arbeitsagentur Donauwörth, Werner Möritz, ist zufrieden mit den Novemberzahlen des Arbeitsmarkts. „Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der Pandemie und Lieferengpässen robust. Die Zahl der Arbeitslosen ist im November sogar erfreulicherweise leicht gesunken“, teilt Möritz mit. Aktuell sind im Landkreis Dillingen 1093 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 20 weniger als im Oktober und 286 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt, wie bereits im Vormonat genau 2,0 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch 2,5 Prozent gelegen. Der bisher milde Herbst habe zu einer stabilen Lage in den Außenberufen geführt. Hier gab es bisher kaum saisonbedingte Entlassungen.

Die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt sind zwar noch sichtbar, werden aber kleiner, heißt es in der Pressemitteilung. „Momentan liegen wir noch mit 117 Arbeitslosen über dem Wert vom November 2019. Ebenso ist die aktuelle Arbeitslosenquote im Zweijahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte höher“, informiert Möritz. Bei den älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ab 50 Jahre betrug die Arbeitslosenquote unverändert 2,3 Prozent, dies entsprach 461 Personen. 298 ausländische Arbeitslose waren im November gemeldet. Fast 27 Prozent der Arbeitsuchenden (294 Personen) sind seit über einem Jahr ohne Beschäftigung beziehungsweise langzeitarbeitslos.

158 Menschen mit Behinderung suchen im Kreis Dillingen einen Arbeitsplatz

Am 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Im Landkreis Dillingen sind 158 schwerbehinderte Menschen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Die Arbeitsagentur unterstütze diese Personen und die Arbeitgeber besonders bei einer Arbeitsaufnahme, zum Beispiel durch intensive Beratungen und finanzielle Förderungen, etwa in Bezug auf die behindertengerechte Gestaltung und Ausstattung von Arbeitsplätzen“, informiert Möritz. Von den 1093 arbeitslos gemeldeten Menschen im Landkreis waren 615 bei der Arbeitsagentur und 478 im Jobcenter Dillingen gemeldet.

Der Bestand an offenen Stellen liegt derzeit bei 884. Der Bedarf an Fachkräften ist weiterhin hoch. Bei 79 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Dagegen haben 51 Prozent der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Verkauf, Maschinenbau, Bauelektrik, Schweißtechnik, Altenpflege, Büro- und Sekretariatskräfte, Kraftfahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenführer und Berufe in der Metallbearbeitung.

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist von Oktober auf November deutlich gestiegen. Bis zum 24. November wurden im Landkreis Dillingen für den November 13 neue Anzeigen von Arbeitgebern für 65 Beschäftigte eingereicht. Im Oktober gingen vier Anzeigen für acht Beschäftigte ein. Geschäftsführer Möritz sagt: „Die stärkere Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes in diesem Monat zeigt wieder, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter halten möchten.“ Das Kurzarbeitergeld sichere Beschäftigung und vermeidet Arbeitslosigkeit. (pm)

