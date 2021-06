Landkreis Dillingen

05:30 Uhr

Zum ersten Spiel der Deutschen: Gibt es im Landkreis Dillingen Public Viewing?

Plus Eine Europameisterschaft und gemeinsames Fußball schauen – was normal klingt, ist 2021 mit Risiken und Hürden verbunden. Doch viele Gastronomen im Landkreis Dillingen trotzen dem Virus und zeigen die Spiele.

Von Jonathan Mayer

Sich an der frischen Luft treffen, gemeinsam Bier trinken und die Hochs und Tiefs der deutschen Mannschaft in der Fußball-EM gebannt auf der Leinwand verfolgen. Public Viewing ist ebenso wie der Fußball längst zum Volkssport geworden. Doch in der Corona-Pandemie ist das nicht so einfach. Welche Regeln gelten? Und wer im Landkreis Dillingen bietet die Übertragungen überhaupt an?

