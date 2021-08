Zwei Fahrzeugkontrollen, zwei betrunkene Fahrer im Landkreis Dillingen

Bei zwei Verkehrskontrollen hat die Polizei im Landkreis Dillingen betrunkene Fahrer erwischt. Der Promillewert war jeweils beachtlich.

Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Samstag im Landkreis Dillingen erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle um 23.30 Uhr in Bächingen stellten die Beamten einen Alkoholwert von über 1,1 Promille fest, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Dillingen. Der Fahrer wurde in der Sontheimer Straße angehalten. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Auch in Syrgenstein war ein Mann betrunken unterwegs

Gegen 2.30 Uhr endete dann auch die Fahrt eines 38-Jährigen in Syrgenstein. Bei einer Verkehrskontrolle in der Johannesstraße ergab sich ein Wert von über zwei Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (pol)