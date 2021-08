Zwischen den Koalitionspartnern Winter und Häusler kracht es gewaltig

Plus Die Debatte um die Flutpolder wird schärfer. Der CSU-Landtagsabgeordnete Winter sagt, die Behauptungen seines FW-Kollegen Häusler seien „eine Lüge und bösartige Unterstellung“.

Zwischen den Koalitionspartnern CSU und Freien Wähler kracht es nicht nur auf höchster Ebene im Bayerischen Landtag, sondern auch vor Ort wird der Ton in der politischen Auseinandersetzung deutlich schärfer. In der Debatte um die geplanten Flutpolder Helmeringen und Neugeschüttwörth im Landkreis Dillingen hat der CSU-Landtagsabgeordnete Georg Winter die Attacke seines FW-Kollegen Johann Häusler ungewohnt scharf zurückgewiesen. „Die Behauptungen des FW-Abgeordneten Johann Häusler sind eine Lüge und bösartige Unterstellung“, sagt Winter und fügt hinzu: „Wahrheit ist, dass genau das Gegenteil zutrifft.“