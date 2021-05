Landkreis

vor 3 Min.

Ernährung leicht gemacht: So gelingt Genuss ohne Gewissensbisse

Plus Die unliebsamen Pandemie-Pfunde wieder loszuwerden, ist nicht leicht. Warum flexible Regeln im Alltag besser sind als strikte Verbote, weiß unsere Ernährungsexpertin.

Von Tanja Ferrari

Leckere Verführungen locken in unserem Alltag an vielen Stellen. Sie machen es dem Durchhaltevermögen so richtig schwer. Wenn das Wunschgewicht erst einmal erreicht ist, heißt es stark bleiben. Um dem sogenannten Jo-Jo-Effekt vorzubeugen und den Rückfall in alte Muster zu vermeiden, hat unsere Ernährungsberaterin Brunhilde Konrad-Wagner einen einfachen Rat: Bei den Regeln ist es wichtig, flexibel zu bleiben. Sie erklärt: „Verbote sind nicht die Lösung; im Gegenteil sie führen zu Schuldgefühlen.“

Themen folgen