10.12.2019

Landkreis-Kulturtage bringen nicht nur klasse Events

Ein Teil des Erlöses der Dillinger Landkreis-Kulturtage geht an die Kartei der Not. Der Förderverein DLG – Kultur und Wir übergab jetzt 900 Euro an das Leserhilfswerk unserer Zeitung: (von links) Geschäftsführerin Lydia Edin, Vorsitzender Anton Kapfer, DZ-/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh, stellvertretender Vorsitzender Leonhard Menz und Schatzmeister Franz Jall.

Der Veranstaltungsreigen füllt auch die Kasse des Leserhilfswerks

Anton Kapfer ist guter Dinge. Die 21. Dillinger Landkreis-Kulturtage sind glänzend gelaufen. 102 Veranstaltungen hat der Förderverein DLG – Kultur und Wir in der Zeit vom 21. September bis zum 12. Oktober organisiert, etwa 10500 Besucher kamen zu den Events. Und als der Kultur-Marathon mit der Aufführung der Oper Carmen in der Dillinger Sebastian-Kneipp-Halle grandios beendet war, da haben Fördervereins-Vorsitzender Kapfer und sein Team erst einmal tief durchgeatmet. „Die Anspannung ist groß, erst am Tag danach konnte ich wieder durchschlafen“, sagt der pensionierte Lehrer aus Binswangen.

Jetzt haben Anton Kapfer, sein Stellvertreter Leonhard Menz, Schatzmeister Franz Jall und Kultur-und-Wir-Geschäftsführerin Lydia Edin unsere Redaktion besucht und eine Spende in Höhe von 900 Euro an die Kartei der Not übergeben. Denn ein Teil des Erlöses der Kulturtage war von vornherein für unser Leserhilfswerk bestimmt. „Wir wollten bei diesen Kulturtagen auch an Menschen denken, denen eine Teilnahme an den Veranstaltungen nicht möglich ist“, sagt Kapfer.

Für das Führungsteam waren diese Kulturtage mit dem Motto „Die Donaustädte und ihre Partner“ etwas Besonderes. Denn Kapfer, Menz und Jall wollen die Verantwortung bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Fördervereins im April 2020 in jüngere Hände legen. „Ich bin jetzt bald 72 und seit 40 Jahren bei dem Klub“, sagt Kapfer. Da werde es Zeit, dass Jüngere das Ruder übernehmen. Im Frühjahr sollen Interessenten in einem Workshop für die Führungsaufgaben im Kulturverein begeistert werden. Auch Menz erläutert, dass er bereits vor zwei Jahren vor der Jahreshauptversammlung mit dem Gedanken gespielt habe, Verantwortung abzugeben. Aber da habe man die neue Geschäftsführerin Lydia Edin nicht im Regen stehenlassen wollen.

Dass es 2021 wieder Landkreis-Kulturtage geben wird, steht offensichtlich außer Zweifel. Was die Form und das Programm betrifft, scheint alles offen. „Wir wollen jetzt vorab keine Ideen produzieren“, sagt Kapfer. Die scheidenden Kulturmacher möchten, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion versichern, den neuen Vorstand des Fördervereins DLG – Kultur und Wir in kein Korsett pressen. (bv)

Themen folgen