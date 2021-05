Landkreis

vor 1 Min.

Wie kommen die Unternehmen im Landkreis Dillingen durch die Krise?

Plus Die IHK hat die aktuelle Lage und die Erwartungen der Unternehmen im Landkreis Dillingen abgefragt. Dabei zeigt sich in einigen Branchen eine völlig unterschiedliche Richtung. Manche Firmen haben etwa massive Existenzängste.

Von Cordula Homann

Die Konjunktur im Landkreis Dillingen ist besser als in Nordschwaben und Schwaben insgesamt. Auch die Einschätzung der Geschäftslage hat sich massiv verbessert. Das zeigt die aktuelle IHK-Konjunkturumfrage, die am Dienstag in Dillingen vorgestellt wurde. „Getragen von der Industrie kommen wir durch diese Krise“, sagte Gregor Ludley im Haus der Wirtschaft. Der Anstieg des IHK-Konjunkturklimaindex’ setzt sich demnach zwar fort, verliert aber an Tempo.

Themen folgen