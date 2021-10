Wie laufen die Lolli-Tests an Dillinger Schulen?

Plus Seit dem Schulstart gibt es ein neues Testkonzept in Grund- und Förderschulen. Wie das im Kreis Dillingen klappt.

Sie stochern zwar schon eine ganze Weile, seit etwa einem Monat, nicht mehr in der Nase, sondern im Mund: Für die Grund- und Förderschüler und Schülerinnen im Kreis hat sich zu Beginn des neuen Schuljahres die Morgenroutine im Klassenzimmer geändert. Statt Antigen-Tests machen sie nun PCR-Tests, statt Nasen-Abstrich gibt es den Lolli-Test. Wie das funktioniert.